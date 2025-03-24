تصفيات كأس العالم، ناميبيا تتعادل 1-1 أمام غينيا الإستوائية

تصفيات كأس العالم، انتهت مباراة منتخب ناميبيا أمام نظيره غينيا الإستوائية بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي انتهى قبل قليل، ضمن مواجهات الجولة السادسة لحساب المجموعة الثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

تقدم منتخب ناميبيا بالهدف الأول في الدقيقة 51' عن طريق بيتر شالولايل، ثم جاء الرد سريعا من غينيا بالإستوائية بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 54 عن طريق 54' ساول كوكو.

ترتيب المنتخبين في المجموعة الثامنة

بهذه النتيجة رفع منتخب ناميبيا رصيده إلى 12 نقطة يحتل بها مركز الوصيف في المجموعة الثامن خلف المنتخب التونسي المتصدر برصيد 13 نقطة.

أما منتخب غينيا الإستوائية فارتفع رصيده إلى 7 نقاط، يحتل بها المركز الرابع.





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