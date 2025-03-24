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رياضة

صيني من متحدي الإعاقة يكرّم البطل الأولمبي أحمد أسامة الجندي برسم تذكاري

ياسر إدريس ورئيس
ياسر إدريس ورئيس نادي الشمس

تلقت اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس ياسر إدريس، تذكارًا مميزًا تكريمًا للبطل الأولمبي المصري أحمد أسامة الجندي، الفائز بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024.

وجاءت هذه الهدية التذكارية بعد أن قام شاب من ذوي الإعاقة في الصين، وهو من محبي الجندي، برسم صورة فنية خاصة له تعبيرًا عن تقديره لإنجازه الكبير.

وأرسل الشاب الصورة إلى اللجنة الأولمبية الدولية، التي قامت بدورها بتسليمها إلى اللجنة الأولمبية المصرية، لتصل إلى الجندي وفقًا لتوجيهات المهندس ياسر إدريس.

ويأتي هذا التكريم ليؤكد على التأثير العالمي للبطل المصري، الذي ألهم الجماهير في مختلف أنحاء العالم بإنجازاته الفريدة.

وعلى جانب آخر، تُوج البطل المصري أحمد أسامة الجندي، صاحب ذهبية أولمبياد باريس 2024 وفضية أولمبياد طوكيو 2020 في الخماسي الحديث، بجائزة أفضل لاعب في قوة الاحتمال والعزيمة والإصرار، وذلك خلال احتفالية “الأفضل” التي ينظمها اتحاد اللجان الأولمبية الإفريقية “أنوكا”، بدولة الجزائر.

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أحمد الجندي ياسر إدريس نادي الشمس اللجنة الأولمبية

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