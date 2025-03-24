سوهاج تكرم الأمهات المثاليات بالقطاع الصحي

نظمت مديرية الصحة بسوهاج اليوم الإثنين حفلًا لتكريم الأمهات المثاليات العاملات في القطاع الصحي بالمحافظة وذلك تقديرًا لجهودهن الكبيرة في تقديم الرعايه الصحيه للمواطنين الى جانب دورهم الأسري المتميز.

وقال الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج أثناء لقائه بالأمهات المكرمات أن هذا التكريم هو صورة من صور التعبير عن التقدير لجهودهن العظيمة في تربية الأبناء ورعاية الأسرة، ودعم المجتمع. في هذا نحتفل بتكريم الأمهات وتوجيه أسمي كلمات الشكر والإمتنان.

كما أشاد "دويدار" بدور المرأة في المجال الصحي، مؤكدًا على أهمية دعمها وتمكينها لما تقدمه من تضحيات كبيرة، خاصة خلال الأزمات الصحية، كما أعربت المكرمات عن سعادتهن بهذا التقدير مؤكدات استمرارهن في بذل الجهد لخدمة المواطنين.

يأتي ذلك في إطار اهتمام مديرية الصحة وإدارة الخدمة الإجتماعية بها بتكريم النماذج المشرفة وتعزيز ثقافة التقدير والعرفان بجهود المرأة العاملة.

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