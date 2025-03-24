مستشفيات جامعة سوهاج تستقبل 171 ألف و487 مواطن منذ بداية العام

أعلنت إدارة التسجيل الطبي والإحصاء بمستشفيات سوهاج الجامعية أن إجمالي عدد المترددين على أقسام الاستقبال المختلفة بالمستشفيات الجامعية خلال الفترة من ١يناير ٢٠٢٤ وحتى مارس٢٠٢٥ الجاري بلغ نحو ١٧١ الف و٤٨٧ مريضًا، والذي يبرهن علي انها تحظى بثقة المواطنين، حيث يتم استقبال الحالات على مدار ٢٤ ساعة داخل الأقسام المختلفة.

مستشفيات جامعة سوهاج تستقبل ١٧١ ألف و٤٨٧ مواطن خلال الفترة من يناير ٢٠٢٤ وحتي مارس ٢٠٢٥

وتعد مستشفيات سوهاج الجامعية مركزًا طبيًا متميزًا والذراع الطبي الأهم في جنوب الصعيد، وتقوم بتقديم الجزء الأكبر من الخدمات الطبية بالمحافظة لآلاف من المرضى يوميًا فى مختلف التخصصات.

وفيما يلي إحصائية بعدد المترددين علي الأقسام المختلفة بالمستشفيات الجامعية:

١- قسم الجراحة العامة ٥٤٥٠٠ مريض

٢- قسم الباطنة العامة ٣٨٣٧٦ مريض

٣- قسم العظام ١٩٥٨٤ مريض

٤- قسم الأطفال١٤٣٥٦ مريض

٥قسم النساء والتوليد ٩٧٢٣ مريض

٦- قسم جراحة الوجه والفكين٥٤٢٤ مريض

٧- قسم الانف والاذن٥٥٢٣ مريض

٨- قسم طب وجراحة العيون ٥١٢٩ مريض

٩-قسم جراحة المسالك البولية٥٠٢٤ مريض

١٠-قسم جراحة الأوعية الدموية٤٣٩٠ مريض

١١-قسم جراحة التجميل٣٣١٦ مريض

١٢-قسم جراحة المخ والاعصاب ١٦١٢ مريض

١٤-قسم جراحة الاطفال ١٥٣٥ مريض

١٥- قسم جراحة القلب والصدر ١٣١٣ مريض

١٦-قسم جراحة الاورام ١٢٧٢ مريض

وقد قامت ادارة الجامعة بتنفيذ خطة نقل استقبال الطوارئ من المستشفي الجامعي القديم الي المستشفي الجامعي الجديد، في يناير ٢٠٢٤، حيث تم تجهيز الطابق الأرضي طبيًا واداريًا وأمنيًا لاستقبال المرضي من حالات الحوادث والطوارئ المختلفة علي مدار الساعة، ويضم ايضًا قسم الأشعة، واستقبالي الجراحة والباطنة رجال وسيدات، وغرف الغرز، رسم القلب، الجبس، انعاش القلب الرئوي والمزودة بأحدث أجهزة التنفس الصناعي، وكذلك يضم المقر المؤقت لنقطة شرطة المستشفي الجديد.

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