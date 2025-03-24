الإثنين 24 مارس 2025
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رياضة

عودة ثنائي الزمالك في مباراة سيراميكا

فريق الزمالك
فريق الزمالك

يعود أحمد فتوح وناصر منسي لاعبا الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمباراة الفريق المقبلة أمام سيراميكا يوم الجمعة المقبل خاصة بعد غيابهما عن لقاء بتروجت  أمس.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته عصر غدا الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في بطولة كأس مصر.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الاثنين عقب خوض مباراة بتروجيت في بطولة كأس عاصمة مصر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم الجمعة المقبل في إطار الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا 

تنطلق مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة. 

فاز فريق بتروجت على نظيره الزمالك، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد فى إستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

 

مجموعة الزمالك في كأس الرابطة

- الزمالك.
- سموحة.
- مودرن سبورت.
- بتروجيت.
- الجونة.

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