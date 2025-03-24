مسلسل شهادة معاملة أطفال الحلقة 25، صبري فواز ينفصل عن زوجته الثانية

مسلسلات رمضان 2025 ، شهدت أحداث الحلقة الـ 25 من مسلسل شهادة معاملة أطفال، انفصال "سعد المحامي" صبري فواز عن زوجته الثانية "جليلة" جيهان خليل، وذلك بعد مصارحة مقبولة له لنها لن تعطيه الشيكات إلا بعد انفصاله عنها.

وتتطور قصة الحب بين عبد الستار الكف والطبيبة التي تعالجه، وتلعب دورها نهي عابدين، والتي تقف بجانبه في كل المصائب التي يتعرض لها.

الحلقة 25 من مسلسل شهادة معاملة أطفال

وخلال الحلقة 25 من مسلسل شهادة معاملة أطفال، ذهب سعد الحامي إلى جليلة التي تجسدها وطلقها بعد أن طلبت منه مقبولة زوجته الأولى، لتعطيه الشيكات التي أخدتها منه، وبعد الطلاق عاد الحامي مرة أخرى لمقبولة لتطلب منه هي الأخرى الطلاق.

ومن ناحية أخرى هددته جليلة بعد طلاقها منه، وذلك بعد أن قامت بتوكيل عبدالستار الكف الذي يجسد دروه محمد هنيدي لكي تنتقم من الحامي.

ويدخل أولاد عبدالرحيم غلاب في خلاف بسبب أن كل منهم يريد الآخر يسير وفق رائه هو مما جعل الخلاف زاد بينهما.

شهدت أحداث الحلقة 24 من مسلسل شهادة معاملة أطفال ذهاب عبد الستار الكف للمعلم "شمرت" الذي يلعب دوره الفنان محمد لطفي، والذي دبر الحادث له قبل 20 عامًا.

وتقوم مقبولة "سما إبراهيم ' بسرقة زوجها "سعد" صبري فواز، وتسرق بعض الشيكات الخاصة ببعض العملاء مما يجعله يقع في مشاكل كبيرة.

وتكشف مقبولة لابنتها أن جدتها علي قيد الحياة، وأن والدها قام بوضعها في دار مسنين، وتقرر ابنة عبدالستار الذهاب إليها.

ويطلب عبدالستار الكف من مقبولة أن تحكى له أكثر عن والدته، بينما يظهر " وحيد" خالد أنور، لابن عبد الرحيم غلاب، الذي يلعب دوره الفنان وليد فواز كى يخبره بكل ما يعرفه عن عبدالستار الكف.

وتواجه مقبولة زوجها سعد الحامي، أنه قام بالزواج عليها، وأنها هى التي قامت بسرقة الشيكات التي قامت باخذها، ولم يحصل عليها إلا أن قام بتطليق زوجته الثانية.

أحداث الحلقة 23 من شهادة معاملة أطفال

وشهدت الحلقة 23 من مسلسل شهادة معاملة أطفال، بحث ابنة عبدالستار الكف "محمد هنيدي" وصديقها وحيد “خالد أنور” علي الشجرة التي أخفي الذهب بجانبها منذ 20 عامًا، بمساعدة خبير زراعي.

ويقوم سعد "صبري فواز" بمحاولة الانفصال عن زوجته الثانية جليلة بعد تشويه وجهها بسبب عمليات التجميل، وتقوم ابنة عبدالستار الكف بدفع مليون جنيه قيمة وصل أمانة، لخروجه من السجن.

وتكشف مقبولة "سما إبراهيم" لزوجها سعد الحامي "صبري فواز" عن خيانته لها مع إحدي الموكلات لديه، مما يجعله يقرر الخروج من المنزل، ويحاول عبدالستار الكف الوصول للذهب قبل أي شخص آخر من المحاطين به.

وشهدت أحداث الحلقة 22 من مسلسل شهادة معاملة أطفال للفنان محمد هنيدي، حبس عبد الستار الكف في إحدى قضايا وصل الأمانة.

شهادة معاملة أطفال الحلقة 22، سجن عبد الستار الكف

ويبدأ عطية وابنته في البحث عن سبيل؛ لكي يتم الإفراج عن عبد الستار الكف، من خلال إحدى السيدات اللاتي يعملن مع سعد "صبري فواز".

وتطلب والدة الطبيبة التي تلعب دورها نهى عابدين أن تبتعد عن عبد الستار الكف، وأنه أصبح غير مناسب لها، وأن المشاكل حوله من كل الطرق، وتطلب الدكتورة من والدتها 600 ألف جنيه كي تسدد دين عبد الستار.

وفي نفس الوقت، تقوم ابنته وصديقها خالد أنور في البحث عن الشجرة التي أخفى الذهب بجانبها، مما جعلهم يصلون لخبير رزاعة يدعى منتصر يصل للشجرة المطلوبة.

ويقوم سعد الحامي "صبري فواز" بالتجسس على أولاد عبد الرحيم غلاب، وزرع أحد أفراد مكتبه داخل شركتهم كي يعرف كل التفاصيل الخاصة بهم.

أحداث الحلقة 21 من شهادة معاملة أطفال

شهدت أحداث الحلقة 21 من مسلسل شهادة معاملة أطفال ذهاب عوض الذي يقوم بدوره أحمد سلطان لكي يحصل على سلاح والده الذي تركه منذ 20 عامًا لدى عبد الستار الكف.

ويجري عبد الستار الكف تحليل DNA لابنه من الراقصة أشجان التي لعبت دورها الفنانة عايدة رياض، وتقوم مقبولة بالتجسس على سعد "صبري فواز" من قبل عطية "محمود حافظ" والذي يخبرها أن زوجها متزوج عليها.

ويتم خطف شيكو ابن عبد الستار الكف، من قبل سعد الحامي "صبري فواز"، ويتلقى عبد الستار الكف تليفون من المعلم دبوري يخبره أنه من قام بخطف ابنه ويريد 20 مليون جنيه فدية.

ويستطيع ابن عبد الستار الكف الهروب من المعلم دبورى، ويجمع محمد هنيدي أولاده ويبدأ يحكي لهم قصة جدهم الكبير.

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