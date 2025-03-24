وزارة الخارجية تُفعِّل خدمة استلام وتسليم التصديقات عبر مكاتب البريد

وقَّعت وزارة الخارجية والهجرة، بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد، لتقديم خدمات التصديقات لأول مرة عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، والتي تتجاوز ٤٠٠٠ مكتب، بما في ذلك المناطق النائية والأكثر احتياجًا، وذلك في إطار جهود وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج المستمرة لتطوير الخدمات القنصلية والتيسير على المواطنين.

مكاتب التصديقات المختصة

ويتيح هذا البروتوكول للمواطنين تقديم المستندات المطلوب التصديق عليها من خلال أقرب مكتب بريد، حيث يتولى المكتب تحصيل رسوم التصديق والخدمة البريدية، ثم إرسال المستندات إلى مكاتب التصديقات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإعادتها إلى المواطنين في أماكنهم، مما يسهم في تخفيف العبء عليهم وتوفير الوقت والجهد.

تعزيز سبل الراحة للمواطنين في الداخل والخارج

يأتي هذا الإجراء ضمن خطة الوزارة لتحديث منظومة الخدمات القنصلية والتوسع في فتح مكاتب التصديقات في مختلف المحافظات، إلى جانب اعتماد آليات جديدة لتبسيط الإجراءات وتقديم خدمات ميسرة تواكب احتياجات المواطنين، انطلاقًا من حرص الدولة على تحسين جودة الخدمات القنصلية وتعزيز سبل الراحة للمواطنين في الداخل والخارج.

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