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تشييع جثامين ضحايا حادث دهس تريلا لسيارة ملاكي بطريق قما الصحراوي (فيديو)

تشييع جثامين ضحايا
تشييع جثامين ضحايا حادث دهس تريلا لسيارة ملاكي

 شيع العديد من أهالي قرية طوخ التابعة لمركز نقادة غرب محافظة قنا، جنازة ضحايا حادث دهس تريلا لسيارة ملاكي كان يستقلها ٣ أشخاص من عائلة واحد عقب عودتهم من مطار الأقصر الدولي بعد انتهاء أداء مناسك العمرة.

وسادت حالة من الحزن الشديد على ضحايا الحادث الأليم، وانتابت أسرة الطبيب نوبة البكاء الهستيري.

وكان 3 أشخاص لقوا مصرعهم، بينهم طبيب نساء وتوليد بمستشفى قنا العام، إثر حادث دهس سيارة تريلا نقل ثقيل لسيارة ملاكي على مدخل قرية المراشدة الصحراوي، مركز الوقف، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

 

تفاصيل البلاغ في قنا

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم سيارة تريلا في أخرى ملاكي على الطريق الصحراوي في قرية المراشدة.

وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وهم الدكتور طارق عبد الحكيم، 32 عامًا، أخصائي نساء وتوليد، ووالده عبد الحكيم علي، وجارهما صلاح حسن سيد، جميعهم من مركز نقادة، داخل السيارة الملاكي دهستهم تريلا على الطريق الصحراوي في قرية المراشدة مركز الوقف، وجاري استخراج الجثامين من السيارة لنقلهم إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزي تحت تصرف الجهات المختصة

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