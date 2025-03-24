بسبب التنقيب عن الذهب، مصرع وإصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بقنا

لقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخرين، فى مشاجرة نشبت بين عائلتين عند الكيلو 85 طريق القصير وتم نقل الضحيتين إلى مستشفى قنا.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من الستشفى الجامعي يفيد استقباله جثمان شاب يُدعى صبري.أ، يبلغ من العمر 27 عامًا ومستشفى نجع حمادي العام الجثة الثانية لشاب يُدعى عماد، بهما إصابات نتيجة تعرضهم لطلقات نارية.

وبعد الفحص تبين أن مشاجرة نشبت بين عائلتين إحداهما من قرية المراشدة مركز الوقف محافظة قنا ومنها الضحية الأولى داخل مشرحة مستشفى قنا الجامعي، والعائلة الثانية من دار السلام محافظة سوهاج ومنها الضحية الثانية داخل مشرحة مستشفى نجع حمادي العام، واثنين مصابين تم نقلهما إلى مستشفى سوهاج لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وأوضحت التحريات أن مشاجرة نشبت بين العائلتين بالأسلحة النارية عند الكيلو 85 طريق القصير بسبب التنقيب عن خام الذهب في الجبال، تم ضبط طرفي المشاحرة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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