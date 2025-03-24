مسلسل "تحت سابع أرض" يثير الجدل بعد استقالة مسؤول سوري اعتراضًا على المشاهد

أثار مسلسل "تحت سابع أرض"، حالة من الجدل في الساعات الماضية، وهو ما تسبب في استقالة مسئول في جامعة دمشق احتجاجًا على تصوير مشاهد داخل مكتب يضم وثائق مهمة، دون إذن منه، وعبر كسر باب المكتب.

في هذا السياق، كشف الدكتور مروان الراعي عن تفاصيل الحادثة عبر حسابه في "فيسبوك"، ونشر صورة لطلب إعفاء رسمي من منصبه كمدير لمكتب تصنيف جامعة دمشق بسبب المسلسل الذي يلعب بطولته النجمان تيم حسن وكاريس بشار.

وقال الراعي في تعليق على الحادثة: " اضطررت بأن استقيل من مهامي كمدير لمكتب تصنيف #جامعة_دمشق بسبب مسلسل تلفزيوني يسمى تحت سابع أرض، بسبب اقتحام مكتب التصنيف وخلع القفل ليتم تصوير المسلسل ضمن المكتب".

وأضاف المكتب يضم "أكثر من 157550 من بيانات ومعلومات الجامعة إضافة لأوراق امتحانية ينتظر نتيجتها #طلاب الجامعة، يتبين بأن عمل أكثر من عام ونصف العام في سبيل الجامعة يذهب دون معنى".

وأوضح الراعي أنه تبين له "بأن تصوير مشهد من #مسلسل تلفزيوني أهم من تصنيف الجامعة واعتماديتها والاعتراف بشهادة خريجها".

كما أورد في نص كتاب الاستقالة تفاصيل أخرى عن الحادثة، وبينها إفراغ المكتب من محتوياته خلال تصوير المسلسل في الداخل.

ولم تعلق جامعة دمشق ولا الشركة المنتجة للمسلسل على الحادثة التي أثارت الكثير من الانتقادات لصنّاع المسلسل.

من ناحية آخري، تدور أحداث "تحت سابع أرض"، في حقبة سورية معاصرة، ويتناول قضايا الفساد والصراعات الاجتماعية في أحد أحياء دمشق الشعبية، ومعاناة السوريين في ظروف معيشية صعبة جدًّا.

وبجانب تيم حسن وكاريس بشار، يشارك في المسلسل: منى واصف، أنس طيارة، جوان خضر، سارة بركة، مجد فضة، وتيسير إدريس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.