مدير تعليم الجيزة يعلق على نجاح مهرجان الإفطار للأيتام وذوي الهمم

وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة رسالة تقدير عقب النجاح الكبير الذي حققه مهرجان الإفطار الذي أقيم خصيصًا لأبناء المحافظة من الأيتام وذوي الهمم، مشيدًا بروح التعاون والمشاركة المجتمعية التي ظهرت خلال هذا الحدث الإنساني.

واستشهد وكيل الوزارة بقول الله تعالى: "الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرًا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون" (البقرة: 274)

وأشار إلى أن هذه الآية الكريمة تعد مدحًا من الله للمنفقين في سبيل الخير، سواء في السر أو العلن، مؤكدًا أن الأعمال الخيرية العلنية قد تكون سببًا في تحفيز الآخرين للمساهمة في دعم المحتاجين والمشاركة في المبادرات المجتمعية.

الدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات التربوية

كما أكد وكيل الوزارة على الدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات التربوية في تنمية الوعي المجتمعي، مشددًا على أن التربية والتعليم ليست فقط لنقل المعرفة، بل أيضًا لتعزيز القيم الإنسانية والدفع نحو الخير.

وأضاف:"نحن نعمل على إيصال رسالة إنسانية سامية من خلال قادتنا ومسؤولينا في الدولة، لتعم قيم الخير والتعاون في المجتمع، اقتداءً برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم."

واختتم وكيل الوزارة كلمته بآية أخرى تعكس أهمية التعاون والتكافل في المجتمع، حيث قال الله تعالى: "ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين" (البقرة: 251)

وأكد أن هناك مزيدًا من المبادرات والمشروعات القادمة التي ستقودها مديرية التربية والتعليم بالجيزة تحت قيادة عطية وعريق، في إطار جهودها المستمرة لخدمة المجتمع ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

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