منتخب مصر للناشئين 2008 يخوض وديتين أمام ليبيريا وتنزانيا استعدادا لأمم إفريقيا

منتخب الناشئين ، يدخل منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، معسكرًا مغلقًا بداية اليوم الخميس بمركز المنتخبات الوطنية، وحتى موعد السفر إلى المغرب للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها المقبلة.

ويخوض منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، وديتين خلال الفترة المقبلة أمام منتخبي ليبيريا وتنزانيا يومي 15 و18 من شهر مارس الجاري، في إطار الاستعدادات للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تحتضنها المغرب بداية من نهاية الشهر الجاري وحتى 19 إبريل المقبل.

وتتواجد بعثة المنتخبين في مركز المنتخبات الوطنية، حتى موعد اللقاءين الوديين.

ويفتتح منتخب مصر مواجهاته في بطولة كأس الأمم الأفريقية بمواجهة جنوب أفريقيا يوم 31 من شهر مارس الجاري، ثم يلتقي أمام بوركينا فاسو يوم 3 من شهر أبريل، ويختتم مواجهات الدور الأول أمام الكاميرون يوم 6 من الشهر ذاته.

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