الإثنين 24 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

استعجال تفريغ الكاميرات بواقعة سرقة محل مشغولات ذهبية بالقطامية

كاميرات المراقبة
كاميرات المراقبة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، باستعجال تفريغ كاميرات المراقبة بواقعة 6 أشخاص لقيامهم بسرقة محل مشغولات ذهبية بمنطقة القطامية وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

سرقة محل مشغولات ذهبية  بالقطامية 

تلقى قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد تعرض خزينة محل مشغولات ذهبية للسرقة بالقطامية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين سرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من الخزينة، وأن 6 عاطلين وراء ارتكاب الجريمة.


وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القاهرة الجديدة القطامية النيابة العامة بمنطقة القطامية تفريغ كاميرات المراقبة بمديرية امن القاهرة سرقة مشغولات ذهبية سرقة محل مشغولات ذهبية قسم شرطة القطامية كاميرات المراقبة مديرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

تجديد حبس 6 أشخاص بتهمة سرقة محل مشغولات ذهبية بالقطامية

استعجال التقرير الطبي النهائي في إصابة شقيقة وزير الكهرباء إثر انقلاب سيارة بالقطامية

تجديد حبس 4 أشخاص بتهمة سرقة بطاريات شبكات المحمول بالقطامية

حبس ابن القنصل لتزوير محررات الأحوال المدنية

استعجال تفريغ كاميرات مراقبة شركة شهيرة بالتجمع لكشف ملابسات سرقة مستندات مهمة

تجديد حبس سائق سيارة دهس شابا في الشروق

اليوم، محاكمة 41 متهما في قضية "خلية النزهة الإرهابية"

حجز عصابة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين

الأكثر قراءة

فتاة تسأل: ليه ربنا فضل الإسلام على باقي الأديان؟، وجمعة يرد: "على الله حكايتك"

زيزو يشعل غضب حسام حسن قبل مواجهة سيراليون

تطورات ملف تجديد عقد محمد صلاح وفان دايك مع ليفربول

السيسي يتسلم أوراق اعتماد ثلاثة وعشرين سفيرًا جديدا (فيديو وصور)

وزير التعليم يصدر قرارًا بمنح المدارس إجازة أسبوعًا بمناسبة عيد الفطر

الزمالك يشكو مذيع قناة صدى البلد للأعلى للإعلام

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

منوعات

المزيد

معاقبة مدينة تركية فرضت رسومًا باهظة على زواج اللاجئين

عضت حارس أمن وأهانته، تجريد ملكة جمال اسكتلندا من لقبها

شعار تويتر الشهير في مزاد علني مقابل ما يقرب من 35 ألف دولار

نموت ولا نتجند، رقصة وزير الحريديم تثير أزمة في إسرائيل (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الإثنين

أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مسلسل حسبة عمري والمشاكل الزوجية (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

فتاة تسأل: ليه ربنا فضل الإسلام على باقي الأديان؟، وجمعة يرد: "على الله حكايتك"

مسيحي مات دفاعا بيدافع عن الوطن.. هل هو شهيد ويدخل الجنة؟، علي جمعة: اللي عمل العبور مسيحي

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن السبيل إلى الجنة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية