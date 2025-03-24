الإثنين 24 مارس 2025
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حوادث

حبس مالك شركة غسل 75 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة بالقاهرة

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس مالك شركة بالقاهرة بتهمة غسـل 75 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات.

القبض على صاحب شركة غسل 75 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة بالقاهرة 

 اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة  الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية وقطع الأراضى والسيارات.

وقدرت أفعال الغسل التى أجراها المتهم  بمبلغ  75 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

 

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

 

 

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