جبران يعلن عن فرص عمل بدولة خليجية، تعرف على الشروط والامتيازات

أعلن محمد جبران وزير العمل اليوم الإثنين ،عن فتح باب التقديم على 95 فرصة عمل لأفراد أمن من العمالة المصرية للعمل في شركة متخصصة في مجال الحراسة،في إحدى الدول الخليجية،براتب شهري يُعادل 19 ألفا و680 جنيها مصريا.

ودعا جبران الشباب الراغب في الحصول على هذه الفرص إلى تقديم السيرة الذاتية، والأوراق المطلوبة على الرابط التالي هنا

وأكد أن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار حرص الوزارة على توفير فرص عمل للشباب بالخارج،بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج،والإدارة العامة للتشغيل.

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل إن التقديم على هذه الفرص يمتد لمدة 3 أيام، خلال الفترة من اليوم الإثنين الموافق 24، وحتى الأربعاء26-3-2025، موضحة أن نوع التعاقد "حكومي"،ومدته سنة واحدة ويُجدد، مع فترة اختبار 100 يوم، وتوفير ضمان صحي، وسكن، ومواصلات، وإجازة 30 يوما في السنة.

وقالت إن الشروط المطلوبة أن يكون السن من 21 إلى 45 سنة، مع إجادة اللغة العربية والإنجليزية، والحصول على مؤهل جامعي، أو دبلوم أو إعدادي، وخبرات عملية سنة في مجال الأمن.

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