أمانة العمل الجماهيري بحزب الجبهة الوطنية تناقش عددا من القضايا الملحة

ناقشت أمانة العمل الجماهيرى بحزب الجبهة الوطنية، الرؤي الواقعية للقضايا الملحة التي تمس المواطنين، وتم وضع استراتيجية لتقديم حلول والمشاركة في تخفيف المعاناة علي المواطنين محدودى الدخل وتقديم سبل الدعم المتاحة.

وأشار اللواء قاسم حسين أمين أمانة العمل الجماهيري، إلى أنّ هذا الاجتماع يأتي في إطار وضع خطة عمل الفترة المقبلة لأمانة العمل الجماهيري، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم العديد من الفعاليات والندوات والجولات الميدانية على مستوى محافظات مصر.

IMG-20250324-WA0013 IMG-20250324-WA0014 IMG-20250324-WA0017 IMG-20250324-WA0016

المبادرات والفاعليات

وطرح أعضاء الأمانة أفكار مختلفة لمجموعة من المبادرات والفاعليات، وأيضا الاستعداد لانتخابات القادمة 2025 وطرح رؤية مستقبليه لانتخابات 2030.

وحضر الاجتماع الأمناء المساعدين لواء جمال مختار والنائب أشرف رحيم والمحاسب ماجد أديب، وأعضاء الأمانة المركزية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.