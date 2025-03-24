الإثنين 24 مارس 2025
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سياسة

أمانة العمل الجماهيري بحزب الجبهة الوطنية تناقش عددا من القضايا الملحة

أمانة العمل الجماهيري
أمانة العمل الجماهيري بحزب الجبهة، فيتو

ناقشت أمانة العمل الجماهيرى بحزب الجبهة الوطنية، الرؤي الواقعية للقضايا الملحة التي تمس المواطنين، وتم وضع استراتيجية لتقديم  حلول والمشاركة  في تخفيف المعاناة علي المواطنين  محدودى الدخل  وتقديم سبل الدعم المتاحة.

وأشار اللواء قاسم حسين أمين أمانة العمل الجماهيري، إلى أنّ هذا الاجتماع يأتي في إطار وضع  خطة عمل الفترة المقبلة لأمانة العمل الجماهيري، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم العديد من الفعاليات والندوات والجولات الميدانية على مستوى محافظات مصر.

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المبادرات والفاعليات

وطرح أعضاء الأمانة  أفكار مختلفة لمجموعة من المبادرات والفاعليات، وأيضا الاستعداد لانتخابات القادمة 2025 وطرح رؤية مستقبليه لانتخابات 2030.

وحضر الاجتماع  الأمناء المساعدين لواء جمال مختار والنائب أشرف رحيم والمحاسب ماجد أديب، وأعضاء الأمانة المركزية.

 

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