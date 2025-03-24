الإثنين 24 مارس 2025
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أخبار مصر

استعلم الآن، موعد امتحان وظائف البريد للمتقدمين من 4 محافظات

وظائف البريد المصري
وظائف البريد المصري لعام 2025،فيتو
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 أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم عن إتاحة الاستعلام عن موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف أخصائي بريد- أخصائي مكتب بريد- أخصائي خدمة عملاء، بالهيئة القومية للبريد، من محافظات دمياط، السويس، شمال سيناء، وبورسعيد.

ويمكنهم الاستعلام عن موعدهم المقرر على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/

وإهاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة  بالمتقدمات والمتقدمين، من المحافظات الأخرى، المتابعة على الموقع الإلكتروني للجهاز والصفحة الرسمية على الفيس بوك، لمعرفة مواعيد الامتحان المزمع عقده.

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