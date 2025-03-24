أمينة خليل تكشف سر اختيار أغنية عصفور بمسلسل لام شمسية

قالت الفنانة أمنية خليل إنها اختارت أغنية "عصفور" لعايدة الأيوبي، لتكون نهاية الحلقة السادسة من المسلسل “لام شمسية” الذى يعرض لها حاليا.

في هذا السياق، أوضحت أمينة خليل في لقاء مع ET بالعربي: "الأغنية كانت اختياري لأن مامتي كانت بتغنيها لي وأنا صغيرة عشان مخافش، لما قريت الورق وكنت متكلمة مع كريم الشناوي على أغنية وفكرة أن يكون فيه الدفا الأمومي المبني بين "نيللي" والولاد ولما لقيت الأغنية اللي كانوا مختارينها أنا مكنتش أعرفها حسيت أن مش 100% هعرف أحس اللي المفروض أحسه في المشهد دا فطلبت أن ممكن تبقى الأغنية "عصفور" ووافق وغنيتها مع الأولاد، أنا بحب عايدة الأيوبي".

وأوضحت أمينة خليل: خلصت الحلقة ولقيت نفسي قاعدة بعيط، وقلت إذا كان أنا اللي في المشهد أنا بعيط ليه أنا عارفة اللي هيحصل، بس هو كان مشهد مؤثر جدا فكرة مشهد العمارات قد إيه هو معبر وبيقول أن كل البيوت والشبابيك فيهم قصص وناس.

مسلسل لام شمسية يضم عددا كبيرا من النجوم، من أبرزهم أمينة خليل، ياسمينا العبد، أحمد السعدني، يسرا اللوزي، محمد شاهين، أسيل عمران، صفاء الطوخي، ثراء جبيل، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، وتدور أحداثه في إطار تشويقي، ويتكون من 15 حلقة.

على الجانب الأخر، أشاد الناقد أندور محسن بالحلقة الأولى من مسلسل “ لام شمسية”، والذي يقوم ببطولته أحمد السعدني وأمينة خليل.

قال اندرو محسن على صفحته على موقع فيسبوك: عجبتني الحلقة الأولى من "لام شمسية" جدًا. حلقة متماسكة، وطبعًا الموضوع الأساسي مهم، بس اللي عجبني مش الموضوع في حد ذاته لكن كتابة الحلقة وتقديم الشخصيات عمومًا.

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