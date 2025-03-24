استعلم الآن، المقبولين مبدئيًّا لشغل 22 ألف وظيفة معلم مساعد لمادة الرياضيات

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم، عن إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الإلكتروني وموعده للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد مادة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمادة الرياضيات، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

وكان الجهاز قد أعلن يناير في ١٤ يناير الماضي عن مسابقة لشغل 22,000 وظيفة معلم مساعد مادة الرياضيات، وفقا للإدارات التعليمية بالمحافظات المذكورة على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية.

وجا ذلك لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتلبية احتياجات الوزارة وتعيين 150 ألف معلم مساعد، وقام بفتح باب التقديم في الفترة من ٢٩ يناير حتى ١٢ فبراير الماضي.

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