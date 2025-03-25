الثلاثاء 25 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

بعد موافقة النواب، التزامات مقدم الخدمة في قانون المسؤولية الطبية

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الإثنين،  الموافقة على التزامات مقدم الخدمة والمنشأة، وفقا لما ورد في مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.

 

مناقشة مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية

وترصد فيتو تفاصيل تلك الالتزامات كالتالي:

تنص المادة (5) من مشروع قانون المسؤولية الطبية على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:

1.       اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.

2.       تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.

3.       استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.

4.       تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجه خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلًا باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.

5.       تدوين كل إجراء طبي يتم اتخاذه متضمنًا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.

6.       متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.

7.       التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقي الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.

8.       إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقًا لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

 

9 - عدم الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو فى حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته.

10-  أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقي الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحتياطات الصحية التزامات مقدم الخدمة الجلسة العامة لمجلس النواب الدكتور حنفي جبالي المسئولية الطبية وسلامة المريض المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون المسئولية الطبية قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض وسلامة المريض

مواد متعلقة

تشكيلها واختصاصاتها، النواب يوافق على لجان المسئولية الطبية

محظورات على مقدمي الخدمة وفقًا لمشروع قانون المسئولية الطبية

النواب يحسم مادة التعريفات بمشروعات قانون المسئولية الطبية

الأكثر قراءة

كارثة بسبب شائعة، وفاة طفلة وإصابة سيدات أثناء صلاة التهجد بمسجد العتيق بالأقصر (صور)

تعرف على سيناريوهات أسعار الوقود بعد عيد الفطر، ومصدر: الزيادة المتوقعة كبيرة

على يد شخص غير متوقع، تقارير ترجح احتمالية "عزل" ترامب

سعر السمك اليوم بسوق العبور، ارتفاع البلطي والدنيس والسبيط وانخفاض الجمبري

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، اليوسفي يقفز إلى 35 جنيها وانخفاض جديد في الجوافة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 25 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

موعد مباراة الأهلي وزد وديا استعدادا لمواجهة الهلال السوداني

بسبب "نسيان" الطيار، عودة طائرة أمريكية متجهة إلى الصين أدراجها بعد طيران ساعتين

منوعات

المزيد

بسبب "نسيان" الطيار، عودة طائرة أمريكية متجهة إلى الصين أدراجها بعد طيران ساعتين

انقطاع خدمة الإنترنت في جميع أنحاء سوريا

رصد حدثين خطيرين عند منتصف الليل، دراسة تكشف مؤشرات اقتراب ساعة يوم القيامة

مستوطنون يعتدون بالضرب على المخرج الفلسطيني الحاصل على أوسكار وجيش الاحتلال يعتقله (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار النحاس في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

من بينها تشكيل لجنة لتطوير الدراما والإعلام.. قرارات المجلس الأعلى للجامعات خلال الاجتماع مع وزير التعليم العالي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 25 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 25 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 25 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية