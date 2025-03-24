حيثيات براءة سيدة من تهمة إدخال مخدرات لزوجها في السجن

أودعت محكمة الجيزة حيثيات حكمها في اتهام سيدة بمنطقة الطالبية وآخر سبق الحكم عليه، بمحاولة ادخال مخدرات لزوجها في السجن.

ووجه للمتهمة أنها أحرزت بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهرا مخدرا (الميثامفيتامين) في غير الاحوال المصرح بها قانونا، وادخلت السجن المركزي بقسم شرطة الطالبية الجوهر المخدر موضوع الاتهام السابق علي خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون.

فيما شهد نقيب الشرطة المختص أنه وبتاريخ ٢٨ / ١ / ٢٠٢٤ الساعة الخامسة مساءًا وحال قيامة بأعمال النوبتجية بالقسم وتفتيش الزيارات الخاصة بالمتهم ح.أ والمحبوس بسجن القسم على ذمة القضية، والتي أحضرتها زوجته المتهمة الأولى للتأكد من خلوها من الممنوعات فوجئ بإحتوائها على كيس شفاف ابيض اللون يحتوى بداخله على مخدر الميثامفيتامين.

وبمواجهتها، أقرت بالإحراز لهذا المخدر بقصد إدخاله لزوجها المار ذكره فقام بالقبض عليها وتسطير المحضر اللازم وشهد الرائد م.ح أن تحرياته السرية دلته على صحة الواقعة على نحو ما سلف وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن كيس بلاستيك يحتوى على مخدر الميثامفيتامين ووزن ٤٠، ١ جم.

وباستجواب المتهمة بتحقيقات النيابة العامة أنكرت ما أسند إليها، وبجلسة المحاكمة حضرا واعتصما بالإنكار والدفاع الحاضر معهما التمس البراءه تأسيسًا على دفوع حاصلها بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وعدم معقولية تصور حدوث الواقعة وانتفاء صلة المتهم بالحرز وانفراد الضابط بالشهادة، وعدم معقولية تصور حدوث الواقعة، وبأن المتهمة زوجها محبوس ولديها طفلين يبلغان من العمر سنه ونصف، وخمس سنوات، وأنها تعمل بالأجرة في المنازل.

وحيث أن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الإتهام عليها عن بصر وبصيره ووازنت بينها وبين أدلة النفى، داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، ومن ثم فإنها ترجح دفاع المتهمة، وترى أن للواقعة صورة أخرى غير تلك التي قال بها شاهد الواقعة أحجم عن ذكرها لإسباغ الشرعية عليها الأمر الذى يجعل المحكمة تتشكك في صحة إسناد التهمه الى المتهمة.

المحكمة أشارت إلى عدم ثبوت الاتصال بين المتهمة والمخدر المضبوط، وعدم معقولية تصور حدوث الواقعة. كما أشارت المحكمة إلى عدم اطمئنانها إلى أقوال الشاهد الأول فيما شهد به من نسبته المادة المخدرة للمتهمة، وعدم اطمئنانها إلى إقرار المتهمة بمحضر جمع الإستدلالات.

قالت المحكمة إن الشك قد تسرب إلى عقيدتها في صحة أدلة الإثبات، وهو الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة المتهمة.

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