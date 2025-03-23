رئيس جامعة سوهاج يبحث مع السفير الهندي سبل التعاون العلمي والأكاديمي

استقبلت سي سوشما القائم بأعمال السفير الهندي بمصر الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج بمقر سفارة جمهورية الهند بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي بين مصر والهند، وتبادل الخبرات في مختلف مجالات الإبداع.

وأعرب النعماني عن سعادته باللقاء المثمر، مؤكدًا تطلعه للتعاون مع الجامعات الهندية بهدف تعزيز التبادل الأكاديمي، ودعم البحث العلمي المشترك، وإتاحة الفرص للطلاب والباحثين من البلدين للاستفادة من الإمكانات التعليمية المتاحة، موضحًا أن العلاقات الثنائية بين الهند ومصر من أقدم الحضارات في العالم، ويتمتع البلدان بتاريخ طويل من علاقات التواصل الوثيقة منذ قديم الزمان، مثمنًا فتح باب التبادل الطلابي بين جامعة سوهاج والجامعات الهندية المختلفة لمد جسور التواصل بين البلدين.

من جانبها، أعربت سي سوشما عن تقديرها للعلاقات الثقافية الوثيقة بين الهند ومصر، مؤكدة على أن التبادل البحثي والأكاديمي يشكل جسرًا لتعزيز الفهم المتبادل والعلم بين الشعبين، ويمثل دعامة أساسية في مسيرة التعاون الثنائي، من خلال فتح نوافذ بين البلدين مثل مركز مولانا آزاد، ويعمل "مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي" على تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين على أرض مصر من خلال تنظيمه لمجموعة من الأنشطة المنتظمة مثل: دورات تعليم لغتي الهندي والأوردو واليوجا ورقص الكاثاك الكلاسيكي؛ وندوات؛ وعروض أفلام؛ ومعارض فنية علاوة على مشاركته في أنشطة ثقافية محلية، لمشاركة الثقافة الهندية مع مثيلتها المصرية، مقمنة استضافت الجامعة لفعاليات اليوم الثقافي الهندي والذي نظمت الجامعة في فيراير الماضي.

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