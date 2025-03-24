الإثنين 24 مارس 2025
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خارج الحدود

أسوشيتد برس: القاهرة قدمت مقترحًا جديدًا لوقف إطلاق النار بغزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أعلنت وكالة “ أسوشيتد برس”  اليوم الإثنين، نقلًا عن مسؤول مصري أن القاهرة قدمت مقترحا جديدا لوقف النار بغزة.

أسوشيتد برس: القاهرة قدمت مقترحا جديدا لوقف النار بغزة

وأوضحت  نقلًا عن المسؤول أن القاهرة اقترحت إفراج حماس عن 5 رهائن مقابل وقف النار لأسبوع.

كما قدمت مصر مقترحا للإفراج عن الأسرى ووقف النار في غزة ، مشيرة إلى أن الحركة ردت بإيجابية على مقترح مصر الجديد بشأن غزة.

وشددت على أن المقترح الذي قدمته مصر للإفراج عن الأسرى ووقف النار في غزة والمقترح يتضمن دخول المساعدات إلى القطاع والحصول على معلومات عن أوضاع الأسرى.

 

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حماس وقف النار في غزة اسوشيتد برس

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