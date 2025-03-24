بدء أعمال جلسة النواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية

بدأت قبل قليل الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.

مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية

جاء ذلك بعدما انتهى مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس من الموافقة على مشروع قانون المسئولية الطبية من حيث المبدأ.

الموافقة على التعريفات بمشروع قانون المسئولية الطبية

كما أقر مجلس النواب، مواد الإصدار والمادة 1 المتعلقة بالتعريفات بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.

وخلال جلسة النواب أمس، كانت هناك مداخلات من المشاركين في المجس بشأن مشروع القانون.

وشهدت الجلسة العامة أمس مداخلات هامة أثناء مناقشة مشروع القانون.

رئيس النواب:

- المجلس حريص على مواصلة عمله لتحقيق منظومة تشريعية متكاملة تحقق طفرة في جميع المجالات، في ظل توافر الإرادة السياسية الحقيقية والداعمة للمجلس برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

- مشروع القانون شهد دراسة مستفيضة ومتأنية بمشاركة جميع نقابات المهن الطبية المعنية وعلى رأسها نقابة الأطباء.

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة:

- مجلس النواب تصدى بكل جرأة لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية الذي سكتت عن مناقشته مجالس نيابية سابقة خشية من الدخول في معترك مناقشته لكونه ينظم أمرًا شائكًا في حماية مقدمي الخدمة الطبية وحماية المرضى وسلامتهم أثناء تلقيهم الخدمة الطبية.

نقيب الأطباء:

- مشروع قانون المسئولية الطبية سيُحسب في سجل الإنجازات التاريخية لهذا المجلس.

- لجنة الشئون الصحية قامت بإدخال العديد من التعديلات على مشروع القانون استجابة لرغبات الأطباء.

رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن:

- الوضع الحالي لا يوجد به أي تنظيم يضمن حقوق الطبيب والمريض معًا وإنما يتم تنظيم ذلك وفقا لنصوص متفرقة في القوانين المنظمة لمزاولة المهن الطبية، وقانون العقوبات، مما يتسبب في وجود عدة مشاكل على أرض الواقع.

رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري:

لجنة الصحة بذلت جهدًا كبيرًا وتعاونت مع كافة النقابات الطبية المهنية للوصول إلى توازن بين متلقي الخدمة ومقدمها، ومشروع القانون تضمن العديد من الإيجابيات لطرفي المعادلة.

رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية:

- مشروع قانون المسئولية الطبية يوازن بين حق المريض وحق الطبيب، وفرق بين الأخطاء الطبية غير المتعمدة والأخطاء الطبية الجسيمة.

رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مِصر الحديثة:

- مشروع القانون يمس فئتين كبيرتين في المجتمع وينظم العلاقة بينهما، وصحة النواب استمعت إلى جميع وجهات النظر للوصول لأفضل صيغة تشريعية.

رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع:

- مشروع القانون يتضمن قواعد وحقوق دستورية تتواكب مع التقدم الطبي الذي تشهده مصر، والوضع القائم كان يحاسب الأطباء وفقًا لقانون العقوبات ولا يليق بمكانة مصر ولا بمكانة أطبائها ولا بتقدمها العلمي.

رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور:

- مشروع القانون يحقق توازنًا بين الأطباء والمرضى، والأطباء واجهت الكثير من الأوبئة والكوارث مثل فيروس كورونا.

رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حُماة الوطن:

- هذا المشروع بقانون سينضم للقوانين التاريخية التي تم إقرارها في الفصل التشريعي الحالي، والخطأ الطبي العادي والخطأ الطبي الجسيم تعريفان شائكان، ولجنة المسئولية الطبية هي المنوطة بتوضيح هذه الأنواع من الخطأ.

رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر:

مشروع القانون خطوة لترسيخ العدالة الطبية وتحقيق التوازن بين حقوق المرضى وضمان الأطباء، ورسالة واضحة بأن صحة المواطن المصرى ليس بها تهاون.

رئيس حزب العدل:

- مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية مطلب قديم ولم يكن لدى المجالس السابقة أي إرادة لمناقشته، ولجنة الصحة أدخلت العديد من التعديلات اللازمة على مشروع القانون بما يتفق مع المحددات الدستورية ويحقق التوازن المطلوب بين حق المريض وحق الطبيب.

النائب المستقل ضياء الدين داود:

- المجلس تصدى لكثير من المشروعات بقوانين الشائكة، ومشروع القانون ينظم العلاقة بين المريض ومقدمي الخدمة الطبية بما يضمن حقوق الطرفين.

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