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رياضة

موعد مباراة إنجلترا ولاتفيا في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة

إنجلترا
إنجلترا

تصفيات كأس العالم،  يستضيف ملعب ويمبلي مواجهة إنجلترا ولاتفيا في تصفيات كأس العالم 2026 اليوم الاثنين.

وينافس في المجموعة الـ 11 بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026، كل من منتخب إنجلترا وصربيا وأندورا ولاتفيا وألبانيا.

موعد مباراة إنجلترا ولاتفيا في تصفيات كأس العالم


تقام مباراة إنجلترا ولاتفيا في تصفيات كأس العالم 2026 اليوم الإثنين في الجولة الثانية لحساب المجموعة الحادية عشر في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة إنجلترا ولاتفيا 


تبث مباراة إنجلترا ولاتفيا في تصفيات كأس العالم اليوم الإثنين عبر بي إن سبورتس 1 إتش دي.

 

وفاز منتخب لاتفيا في الجولة الماضية على أندورا بهدف مقابل لا شيء، فيما حقق منتخب إنجلترا الفوز على ألبانيا بهدفين مقابل لا شيء.

ويتواجد منتخب إنجلترا في المركز الأول بالمجموعة برصيد 3 نقاط، بينما يتواجد منتخب لاتفيا في المركز الثاني بنفس نقاط الإنجليز.

 

وتعرض منتخب إنجلترا لضربة قوية بإصابة أحد لاعبيه في مباراة ألبانيا التي انتهت بفوز الأسود الثلاثة 2-0 في تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2026.

وتعرض اللاعب أنتوني جوردون لإصابة في مباراة ألبانيا التي دخل فيها بديلًا بالشوط الثاني، لكنه عانى من آلام في الورك.

وأعلن المنتخب الإنجليزي أن اللاعب عاد إلى نيوكاسل للتقييم ولن يشارك في مواجهة لاتفيا على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

ويقدم جوردون موسما ممتازا مع نيوكاسل، بعدما سجل 9 أهداف وصنع 6 في 34 مباراة بجميع المسابقات، ولكن إصابته قد تبعده عن مواجهة الماكبايس القادمة ضد برينتفورد يوم الأربعاء 2 أبريل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

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