قرار عاجل من التعليم بشأن مناهج العلوم والجغرافيا والتربية الوطنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها تعمل على إدماج تعليم المياه والمناخ بشكل شامل في المناهج الوطنية، وذلك بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري.

إدماج تعليم المياه والمناخ بشكل شامل في المناهج الوطنية

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الهدف من إدماج تعليم المياه والمناخ بشكل شامل في المناهج الوطنية، هو تزويد الطلاب بالمعرفة والقدرة على الابتكار والتكيف والقيادة في هذا المجال.

دمج مفاهيم التوعية المناخية

حيث بدأت وزارة التربية والتعليم، في دمج مفاهيم التوعية المناخية، والحفاظ على المياه، ومبادئ الاستدامة في مناهج العلوم والجغرافيا والتربية الوطنية، لضمان أن يدرك الجيل القادم أهمية هذه القضايا وتأثيرها العاجل.

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