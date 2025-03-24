الإثنين 24 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النيابة تستمع لأقوال حارس عقار في مصرع شاب سقط به أسانسير

النيابة، فيتو
النيابة، فيتو

استمعت  نيابة مدينة نصرلأقوال حارس عقار شهد مصرع شاب في سقوط أسانسير كان يستقله بأحد العقارات بشارع الميثاق بمنطقة زهراء مدينة نصر.

وقال حارس العقار، إنه كان من المقرر قدوم فني صيانة الأسانسير صباح اليوم التالي لوفاة الشاب، إذ إنه استقله بعد السحور معتقدا أن شخصا واحدا لن يؤثر ولن يسقط.

وكان قسم شرطة مدينة نصر تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط أسانسير أثناء تواجد أحد الأشخاص به بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على شاب مصاب باصابات خطيرة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج ولكنه توفي أثناء عمل الإسعافات له متأثرا باصابته.

وبإجراء التحريات تبين أن الشاب نزل لشراء أغراض السحور واستقل الأسانسير وحدث عطل به فجأة وسقط إلى أسفل مما أسفر عن مصرعه.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة مدينة نصر شارع الميثاق زهراء مدينة نصر

مواد متعلقة

مسلسل قهوة المحطة حلقة 9، العثور على جثة نعمات والوصول إلى قاتلها الحقيقي

هل يتمكن الضابط عمر من العثور على جثة نعمات في الحلقة 9 من قهوة المحطة؟

التصريح بدفن جثة طفلين لقيا مصرعهما في حريق شقة بكرداسة

الأكثر قراءة

لمحبي الصيف، خبر سار من هيئة الأرصاد الجوية بشأن درجات الحرارة

رئيس النواب ينتقد غياب وزير الصحة لهذا السبب

الصحة: عدد حالات الدرن المكتشفة في مصر 11007 خلال 2024

الكرد.. شعب الجبال وذاكرة الحياة

بالأسماء، السيسي يتسلم أوراق اعتماد ثلاثة وعشرين سفيرًا جديدًا

تفاصيل مزاد 9 أبريل لبيع سيارات ملاكي وميكروباص وتكاتك وموتوسيكلات

الزمالك يكشف تطورات تجديد عقد زيزو

سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الإثنين 24 مارس 2025

منوعات

المزيد

شعار تويتر الشهير في مزاد علني مقابل ما يقرب من 35 ألف دولار

نموت ولا نتجند، رقصة وزير الحريديم تثير أزمة في إسرائيل (فيديو)

بسبب الجفاف، فنزويلا تخفض أيام العمل الأسبوعية للقطاع العام إلى ثلاثة

أمطار غزيرة وفيضانات، موجة برد قارس تضرب بريطانيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

أسعار النحاس في الأسواق اليوم الأحد

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مسلسل حسبة عمري والمشاكل الزوجية (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

المجددون، البخاري أشهر علماء الحديث

الأزهر للفتوى يوضح ضوابط الاستماع للقرآن عبر الهاتف أثناء الصيام (فيديو)

تفسير حلم الملابس الجديدة في المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة

المزيد
الجريدة الرسمية