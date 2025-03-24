النيابة تستمع لأقوال حارس عقار في مصرع شاب سقط به أسانسير

استمعت نيابة مدينة نصرلأقوال حارس عقار شهد مصرع شاب في سقوط أسانسير كان يستقله بأحد العقارات بشارع الميثاق بمنطقة زهراء مدينة نصر.

وقال حارس العقار، إنه كان من المقرر قدوم فني صيانة الأسانسير صباح اليوم التالي لوفاة الشاب، إذ إنه استقله بعد السحور معتقدا أن شخصا واحدا لن يؤثر ولن يسقط.

وكان قسم شرطة مدينة نصر تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط أسانسير أثناء تواجد أحد الأشخاص به بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على شاب مصاب باصابات خطيرة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج ولكنه توفي أثناء عمل الإسعافات له متأثرا باصابته.

وبإجراء التحريات تبين أن الشاب نزل لشراء أغراض السحور واستقل الأسانسير وحدث عطل به فجأة وسقط إلى أسفل مما أسفر عن مصرعه.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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