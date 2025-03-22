السبت 22 مارس 2025
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حوادث

التحريات تكشف أسباب مصرع شاب سقط به أسانسير بمدينة نصر

سقوط اسانسير
سقوط اسانسير

 صرحت نيابة مدينة نصر بدفن جثة شاب لقى مصرعه في سقوط أسانسير كان يستقله بأحد العقارات بشارع الميثاق بمنطقة زهراء مدينة نصر عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء حارس العقار ومسؤول الصيانة لمعرفة الأسباب.

وتلقى قسم شرطة مدينة نصر بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط أسانسير أثناء تواجد احد الاشخاص به بدائرة القسم، وعلي الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على شاب مصاب باصابات خطيرة، وتم نقله إلى المستشفي لتلقي العلاج ولكنه توفي أثناء عمل الإسعافات له متأثرا باصابته.

وبعمل التحريات تبين أن الشاب نزل لشراء اغراض السحور واستقل الأسانسير حدث عطل به فجأة وسقط إلى أسفل مما أسفر عن مصرعه.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر النيابة العامة

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