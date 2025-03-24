الإثنين 24 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

آخر موعد للتسجيل في الورش التدريبية بالمهرجان المسرحي لشباب الجنوب

المهرجان المسرحي
المهرجان المسرحي الدولي للشباب

كشفت الإدارة المنظمة للمهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، برئاسة الناقد الفني هيثم الهواري رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة، عن آخر موعد للتسجيل في الورش التدريبية التي تقام ضمن فعاليات الدورة التاسعة من المهرجان (دورة الدكتورة عايدة علام)،التي تقام في الفترة من 15 إلى 20 أبريل المقبل بمحافظة قنا.


 

وتم مد فترة التسجيل بالورش التدريبية بالمهرجان حتى 5 إبريل المقبل، حيث ينظم المهرجان 5 ورش متخصصة في الإنتاج والتسويق ويقدمها الدكتور جمال ياقوت، وورشة"التمثيل"للمخرج أحمد السيد، وورشة"التأليف المسرحي"للكاتب بكري عبد الحميد، وورشة "المكياج المسرحي" تقدمها الفنانة الجزائرية حكيمة جلايلي،وورشة"الإضاءة والديكور"للمهندس أبو بكر الشريف.

 


وتشهد الدورة التاسعة، مشاركة 18 عرضا مسرحيا من دول عربية وأجنبية من بينها مصر، كولومبيا، ايطاليا، اسبانيا، البرتغال، تونس، المغرب، فلسطين، لبنان، الأردن، العراق، سلطنة عمان، البحرين، وذلك في مسابقات المهرجان الرسمية ومسرح الشارع والفضاءات المفتوحة،إلى جانب برنامج مسرح الطفل،وعروض الحكي، بالإضافة إلى برنامج عروض تقدم على هامش المهرجان.

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التأليف المسرحي الدكتورة عايدة علام الدكتور جمال ياقوت المسرحى الدولى لشباب الجنوب الناقد الفنى هيثم الهوارى جمال ياقوت هيثم الهواري

مواد متعلقة

ختم القرآن قبل وفاته ثلاث مرات، وفاة الفنان محمد صلاح حايس والعزاء بالقليوبية

أمن الجيزة يؤمن زيارة الفنان أحمد العوضي لأهالي إمبابة

الأكثر قراءة

لمحبي الصيف، خبر سار من هيئة الأرصاد الجوية بشأن درجات الحرارة

رئيس النواب ينتقد غياب وزير الصحة لهذا السبب

الصحة: عدد حالات الدرن المكتشفة في مصر 11007 خلال 2024

الكرد.. شعب الجبال وذاكرة الحياة

بالأسماء، السيسي يتسلم أوراق اعتماد ثلاثة وعشرين سفيرًا جديدًا

تفاصيل مزاد 9 أبريل لبيع سيارات ملاكي وميكروباص وتكاتك وموتوسيكلات

الزمالك يكشف تطورات تجديد عقد زيزو

سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الإثنين 24 مارس 2025

منوعات

المزيد

شعار تويتر الشهير في مزاد علني مقابل ما يقرب من 35 ألف دولار

نموت ولا نتجند، رقصة وزير الحريديم تثير أزمة في إسرائيل (فيديو)

بسبب الجفاف، فنزويلا تخفض أيام العمل الأسبوعية للقطاع العام إلى ثلاثة

أمطار غزيرة وفيضانات، موجة برد قارس تضرب بريطانيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

أسعار النحاس في الأسواق اليوم الأحد

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مسلسل حسبة عمري والمشاكل الزوجية (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

المجددون، البخاري أشهر علماء الحديث

الأزهر للفتوى يوضح ضوابط الاستماع للقرآن عبر الهاتف أثناء الصيام (فيديو)

تفسير حلم الملابس الجديدة في المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة

المزيد
الجريدة الرسمية