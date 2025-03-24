آخر موعد للتسجيل في الورش التدريبية بالمهرجان المسرحي لشباب الجنوب

كشفت الإدارة المنظمة للمهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، برئاسة الناقد الفني هيثم الهواري رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة، عن آخر موعد للتسجيل في الورش التدريبية التي تقام ضمن فعاليات الدورة التاسعة من المهرجان (دورة الدكتورة عايدة علام)،التي تقام في الفترة من 15 إلى 20 أبريل المقبل بمحافظة قنا.





وتم مد فترة التسجيل بالورش التدريبية بالمهرجان حتى 5 إبريل المقبل، حيث ينظم المهرجان 5 ورش متخصصة في الإنتاج والتسويق ويقدمها الدكتور جمال ياقوت، وورشة"التمثيل"للمخرج أحمد السيد، وورشة"التأليف المسرحي"للكاتب بكري عبد الحميد، وورشة "المكياج المسرحي" تقدمها الفنانة الجزائرية حكيمة جلايلي،وورشة"الإضاءة والديكور"للمهندس أبو بكر الشريف.



وتشهد الدورة التاسعة، مشاركة 18 عرضا مسرحيا من دول عربية وأجنبية من بينها مصر، كولومبيا، ايطاليا، اسبانيا، البرتغال، تونس، المغرب، فلسطين، لبنان، الأردن، العراق، سلطنة عمان، البحرين، وذلك في مسابقات المهرجان الرسمية ومسرح الشارع والفضاءات المفتوحة،إلى جانب برنامج مسرح الطفل،وعروض الحكي، بالإضافة إلى برنامج عروض تقدم على هامش المهرجان.

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