موعد مباراة منتخب إنجلترا وألبانيا بتصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2026

يستضيف منتخب إنجلترا نظيره ألبانيا مساء اليوم الجمعة، على ملعب "ويمبلي"، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة إنجلترا وألبانيا في تصفيات كأس العالم 2026



وتنطلق مباراة انجلترا والبانيا في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة إنجلترا وألبانيا في تصفيات كأس العالم 2026



وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

وفي أول خطوة نحو التأهل إلى مونديال 2026، يقود توماس توخيل منتخب إنجلترا وصيف يورو 2024، لأول مرة أمام ألبانيا الليلة.



فيما يسعى المنتخب الإنجليزي، إلى تحقيق الانتصار على ألبانيا من أجل انتزاع صدارة المجموعة الـ 11 مبكرًا مع بداية مشوار تصفيات المونديال، وقبل إستقبال لاتفيا بعد ثلاثة أيام في لندن.

وينافس في المجموعة الـ 11 بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026، كل من منتخب إنجلترا وصربيا وأندورا ولاتفيا وألبانيا.

ولم يهزم منتخب إنجلترا في آخر 31 مباراة في مشوار تصفيات كأس العالم حيث فاز 23 مرة، محققةً بذلك أطول سلسلة انتصارات متواصلة بين جميع المنتخبات الأوروبية.

تاريخ مواجهات إنجلترا وألبانيا

ويتفوق منتخب إنجلترا في جميع مبارياته حيث التقى في 6 مواجهات.

البانيا لم تسجل سوى هدف واحد في تلك المباريات الـ 6، وكان آخرها خسارتها بنتيجة 5-0 في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

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