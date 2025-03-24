تداول 16 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 5 سفن وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1111 شاحنة و95 سيارة.

معدل تداول الحاويات

وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 577 شاحنة و85 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11500 طن بضائع، 534 شاحنة و10 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة ALCUDIA EXPRESS، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين امل وALCUDIA EXPRESS وغادرت السفينتين دليلة والحرية، كما تم تداول 5000 طن بضائع، 540 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لاربع سفن وهى كوين نفرتيتي، الحسين، آور وآيلة. كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة CECILIA.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1740 راكب بموانيها.

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