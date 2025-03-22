السبت 22 مارس 2025
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حوادث

حبس طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية فى الشرابية

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 أمرت نيابة الشرابية بحبس طرفي مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية لخلافات على أولوية المرور فى الشرابية، 4  أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكان قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة تلقى إخطارا من أحد المستشفيات باستقباله عاملا - مقيما بدائرة القسم "مصاب برش خرطوش بالوجه"؛ إثر ادعاء مشاجرة بمحل سكنه.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول 5 أشخاص "بينهم المصاب واثنان آخران مصابان برش خرطوش"، وطرف ثان 3 أشخاص وبحوزتهم 2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات، بسبب خلافات على أولوية المرور، تعدى خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول باستخدام الأسلحة المضبوطة، نتج عن ذلك إصابتهم.

 

وألقى رجال المباحث، القبض على طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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نيابة الشرابية قسم شرطة الشرابية أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة

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