حبس عصابة سرقة الشقق السكنية بالمطرية

أمرت نيابة المطرية بحبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الشقق السكنية في منطقة المطرية، 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



سرقة الشقق السكنية في المطرية



تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة المطرية يفيد بضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلين – لهما معلومات جنائية) بدائرة القسم، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الشقق السكنية بأسلوب "كسر الباب".



وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (7) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميليهما سيئا النية (عاملان – "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية)، وتم ضبطهما.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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