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حوادث

التحقيقات: ماس كهربائي وزيوت وراء اندلاع النيران في مدخنة مطعم بالمرج

حريق مطعم، فيتو
حريق مطعم، فيتو

كشفت تحقيقات  نيابة المرج حول حريق نشب داخل مطعم كشري دون وقوع إصابات عن أسباب اندلاع النيران.

وتبين أن النيران نشبت بسبب ماس كهربائي وساعدت الزيوت في اشتعال النيران ولم تمتد إلى المجاروات وتم إخمادها دون وقوع إصابات.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق بمدخنة مطعم كشري بدائرة قسم شرطة المرج وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت عملية إخماد الحريق
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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نيابة المرج غرفة عمليات شرطة النجدة النيابة العامة

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