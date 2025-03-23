الأحد 23 مارس 2025
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حوادث

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مطعم كشري بالمرج

حريق، فيتو
حريق، فيتو

أمرت نيابة المرج بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة مطعم كشري نشب به حريق هائل دون وقوع اصابات لبيان الاسباب وحصر التلفيات والخسائر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة

 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق بمدخنة مطعم كشري بدائرة قسم شرطة المرج وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت عملية إخماد الحريق
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة المرج غرفة عمليات شرطة النجدة قسم شرطة المرج النيابة العامة

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