التحقيقات: لا شبهة جنائية في مصرع شخص داخل كابينة كهرباء بحدائق القبة

كشفت تحقيقات نيابة حدائق القبة حول العثور على جثة شخص في العقد الرابع من عمره، داخل كابينة كهرباء بشارع الخليج المصري بدائرة القسم أنه لا توجد شبهة جنائية.

وكانت مباحث قسم شرطة حدائق القبة، تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص متوفى داخل كابينة كهرباء بشارع الخليج المصري.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وتبين العثور على جثة شخص في حالة تفحم.

وكشفت التحريات أن المتوفى دخل إلى كابينة الكهرباء بقصد سرقة الأسلاك الكهربائية فنشب ماسا كهربائيا مما أسفر عن مصرعه.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

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