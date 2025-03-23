التحريات: مصرع شخص صعقًا داخل كشك كهرباء أثناء محاولة سرقة أسلاك بحدائق القبة

امرت نيابة حدائق القبة بالتصريح بدفن جثة شخص في العقد الرابع من عمره، عثر عليه داخل كابينة كهرباء بشارع الخليج المصري بدائرة القسم عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقت مباحث قسم شرطة حدائق القبة، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور علي جثة شخص متوفي داخل كابينة كهرباء بشارع الخليج المصري.

علي الفور انتقلت قوة أمنية الي مكان البلاغ وتبين العثور علي جثة شخص في حالة تفحم

وكشفت التحريات أن المتوفي دخل الي كابينة الكهرباء بقصد سرقة الاسلاك الكهربائية فنشب ماسا كهربائيا مما أسفر عن مصرعه.

تم نقل الجثة الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

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