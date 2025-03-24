افتتاح أول ورشة تعريفية لتحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى

افتتح الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، فعاليات ورشة العمل التعريفية الأولى لتحالف جامعات إقليم القاهرة الكبري، والتي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع جامعة القاهرة بوصفها رئيس التحالف، وذلك بهدف التعريف بالمبادرة والبرامج المنبثقة عنها وكيفية التعاون والمشاركة بها وتشبيك الحلفاء فيها.

وحضر فعاليات الورشة، الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمي والذكاء الاصطناعي، والدكتورة جينا الفقي رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وعدد من رؤساء وممثلي الجامعات الحكومية والتكنولوجية والخاصة، والدكتورة غادة عبد الباري القائم بأعمال نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وممثلي المعاهد والمراكز البحثية، ولفيف من ممثلي الشركات من القطاعات المختلفة، والباحثين المهتمين بمجالات عمل التحالف.

محمد سامى عبدالصادق: هدفنا في تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى المساهمة في دفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد الوطني واحتضان الأفكار الإبداعية وخلق فرص العمل

وفي مستهل كلمته، رحب الدكتور محمد سامي عبد الصادق بالدكتور حسام عثمان والدكتورة جينا الفقي، مؤكدًا دورهم البارز والمؤثر في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، كما رحب بالسادة الحضور من أعضاء إقليم القاهرة الكبري من الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية وممثلي الشركات المختلفة، لافتًا إلى أن ورشة العمل الأولى لتحالف جامعات إقليم القاهرة الكبري تأتي في إطار الاسترايتجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مارس 2023، والتي مر عامان على إطلاقها.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن هدف التحالف هو المساهمة في دفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد الوطني، واحتضان الأفكار الإبداعية، وخلق فرص العمل، مؤكدا على أهمية الربط بين الأكاديميا والصناعة وتوظيف مخرجات البحث العلمى بما يخدم أغراض التنمية.

ومن جانبه، عبر الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمي والذكاء الاصطناعي، عن سعادته لاستضافة جامعة القاهرة أول ورشة عمل لتشبيك العلاقات بين أعضاء تحالف اقليم القاهرة الكبري بهدف الخروج بأفضل التحالفات وتشبيك الجهات ذات الاهتمام للمشاركة في المبادرة الرئاسية وللتعرف على الأهداف المشتركة والعمل سويا كحكومة وأكاديميا وجهات صناعية، مؤكدًا أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سوف تساعد أعضاء التحالف في تنفيذ نموذج العمل الخاص بهم من حيث الشراكة والتمويل والموارد، وأن تكون الوزارة شريك أساسي داخل جميع التحالفات من أجل المساعدة على تنفيذ نماذج الأعمال بمرونة وكفاءة عالية لتحقيق الأهداف المنشودة.

ومن جهتها، أكدت الدكتورة جينا الفقي رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أهمية ورشة العمل للتعريف بالبرنامج وكيفية التعاون والمشاركة به، وتشبيك حلفاء المبادرة، والرد علي كافة التساؤلات الخاصة بكل مجموعة، وإجراء النقاشات المشتركة بين الأعضاء، مشيرًة إلى أن وزارة التعليم العالي تقوم بدور مهم في تشبيك الأطراف بعضهم البعض، حتى يتمكن كل تحالف من تنفيذ أنشطتة لتحقيق التنمية الاقتصادية.

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