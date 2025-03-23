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أخبار مصر

صرف 1500 جنيه للعاملين في جامعة القاهرة بمناسبة عيد الفطر

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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وجه الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، بصرف مكافأة قدرها 1500 جنيه، بمناسبة عيد الفطر المبارك، لجميع العاملين والهيئة المعاونة بالجامعة الموجودين على رأس العمل، تقديرا لجهودهم، وتخفيف أعبائهم المعيشية، وتمكينهم من تدبير احتياجاتهم الأسرية، تنفيذا لتوجهات الدولة وتحقيق أهداف الجامعة، في رعاية منسوبيها، ووجه رئيس الجامعة بالبدء فورا في إجراءات الصرف.

رئيس جامعة القاهرة يوجه بصرف مكافأة 1500 جنيه نظير جهود غير معتادة لجميع العاملين والهيئة المعاونة وبمناسبة عيد الفطر المبارك

وقدم رئيس الجامعة التهنئة لجميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وجموع العاملين بالجامعة، متمنيا من الله العلي القدير أن يجعله عيدا مباركا على مصرنا وأمتنا العربية والإسلامية.

محمد سامى عبد الصادق: المكافأة تقديرا لجهود العاملين وتخفيف أعبائهم المعيشية 

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وأكد محمد سامى عبد الصادق أن هذه المكافأة تأتى في إطار حرص الجامعة على توفير كل سبل الرعاية الممكنة لجموع منتسبيها، وتحسين أحوالهم المعيشية، وفق استراتيجية الجامعة في رعاية العاملين بها، وإدخال البهجة على أسرهم بمناسبة العيد.

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