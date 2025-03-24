الإثنين 24 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد تحذر من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الارصاد الجوية وجود شبورة مائية  اليوم على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية تكون كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

 

حالة الطقس غدا، دافىء نهارا بارد ليلا

طوارئ بالموانئ بسبب حالة الطقس وارتفاع الأمواج


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث يسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، وعلى السواحل الغربية، وعلى السواحل الشرقية، وبارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى:  14

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى: 18

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة الصغرى:16

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم هيئة الأرصاد الجوية

مواد متعلقة

طقس دافئ على أغلب الأنحاء، اليوم بدء الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة

درجات الحرارة غدا الإثنين 24-3-2025 فى مصر

شبورة مائية على هذه الطرق غدا

حالة الطقس غدا، دافىء نهارا بارد ليلا

بدءا من الغد، ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة

حالة الطقس اليوم الأحد، شبورة مائية على هذه الطرق

حالة الطقس اليوم، بارد ليلا والعظمى تسجل 22 في القاهرة

الأكثر قراءة

أول قرار من بيسيرو بعد خسارة الزمالك من بتروجيت

ختم القرآن قبل وفاته ثلاث مرات، وفاة الفنان محمد صلاح حايس والعزاء بالقليوبية

انخفاض الطماطم وارتفاع الجزر، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

سعر السمك اليوم، البلطي يتراجع جنيهين في سوق العبور

قبل الترشح لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا، ترامب يوجه نصيحة لهاريس

درجات الحرارة اليوم الإثنين في مصر

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 24 مارس 2025

نجم الأهلي السابق ينتقد قرار كولر في كأس الرابطة

منوعات

المزيد

أمطار غزيرة وفيضانات، موجة برد قارس تضرب بريطانيا

مجهول يتسبب في احتراق 22 سيارة بـ فلاديفوستوك الروسية (فيديوهات)

تمهيدا لضمها، زوجة نائب الرئيس الأمريكي تزور جرينلاند

بعد صدور تقرير أسعد وأتعس بلدان العالم، ماهى الدولة العربية التعيسة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

أسعار النحاس في الأسواق اليوم الأحد

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم الأحد في الأسواق

عيار 21 بـ311 درهم، أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

مسلسل حسبة عمري والمشاكل الزوجية (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 24 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 24 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 24 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية