مسلسل سيد الناس حلقة 24، أحمد زاهر يحاول الانتقام من عمرو سعد بعد سرقة الدهب

مسلسل سيد الناس ، شهدت الحلقة 24 من مسلسل سيد الناس والذي يقوم ببطولته عمرو سعد في موسم رمضان 2025، أحداثًا مشوقة.

الحلقة 24 من مسلسل سيد الناس

وبدأت الحلقة، بمفاجأة “عمرو سعد” “الجارحي” للجباس “أحمد زاهر”، حيث إنه قام بسرقة كل الذهب الموجود في المنجم بعدما شعر بالخيانة تجاه “الجباس” الذي كان يريد أن يستولي عليه كله.

وتتوالى الأحداث، ويقرر “الجباس” أن ينتقم من حسنين، الذي باعه للجارحي ويقوم بخطف زوجته وابنائه، بعدما غدر به وساعد الجارحي في سرقة الذهب، وفي مشهد آخر، يكشف حسنين أن الجباس خطف زوجته وبناته بعد خيانته له الجارحي.

وتستكمل الأحداث، وتذهب الشرطة لضبط وإحضار “ميادة الجباس” بعد كثرة الشكوك حول قتلها لأدهم الجارحي نجل عمرو سعد، حيث إنها لم تخبر الشرطة أنها قد كانت تزوجت من أدهم في نفس ليلة قتله.

مسلسل سيد الناس حلقة 23 ، شهدت الحلقة 23 من مسلسل سيد الناس لعمرو سعد والذي يخوض به سباق رمضان 2025، أحداثًا مشوقة.

مسلسل سيد الناس حلقة 23

وشهدت الحلقة، مساومة “أسر” نجل “الجارحي" عمرو سعد، حيث أنه أخبره بأنه سيعترف له من هي أمه في المقابل، أن يصالح “الجارحي” زوجته ووالده أسر ويرجعها للبيت، ويبذل الجارحي أقضي جهده لكي يصالح زوجته “امنة” ويقنعها أن تعود إلي منزلها من جديد ولكنه يفشل.

وتتوالى الأحداث، وينجح “الجارحي” في إيقاع “الجباس” في الفخ، حيث إن رجال الجارحي سيطرت علي منجم الذهب بأكمله، وبذلك فشلت خطة “الجباس”، حيث إنه كانت نيته أن يغدر بالجارحي “عمرو سعد”

وتستكمل الأحداث، وتبدأ منة فضالي في تنفيذ خطتها الخبيثة مع فتحية التي تريد قتل مجدي شقيق الجارحي، حيث إن فتحية طلبت من “سماح” أن تتحايل على مجدي حتى تكسب قلبه وتستدرجه لها حتى تقوم فتحية بقتله.

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد وريم مصطفى وأحمد رزق وأحمد زاهر وأحمد فهيم ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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