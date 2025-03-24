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مصرع ٣ أشخاص بينهم طبيب بمستشفى قنا في حادث سير

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

لقي 3 أشخاص مصرعهم، بينهم طبيب نساء وتوليد بمستشفى قنا العام، إثر حادث دهس سيارة تريلا نقل ثقيل لسيارة ملاكي على مدخل قرية المراشدة الصحراوي، مركز الوقف، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

 

تفاصيل البلاغ في قنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم سيارة تريلا في أخرى ملاكي على الطريق الصحراوي في قرية المراشدة.

وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وهم الدكتور طارق عبد الحكيم، 32 عامًا، أخصائي نساء وتوليد، ووالده عبد الحكيم علي، وجارهما صلاح حسن سيد، جميعهم من مركز نقادة، داخل السيارة الملاكي دهستهم تريلا على الطريق الصحراوي في قرية المراشدة مركز الوقف، جارٍ استخراج الجثامين من السيارة لنقلهم إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.

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