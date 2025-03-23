الأحد 23 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة 9، "منى" تعلم بعمل شقيقها شرقاوي رفقة صالح في "المراهنات"

مسلسل منتهي الصلاحية،
مسلسل منتهي الصلاحية، فيتو

مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة 9، تضمنت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "منتهي الصلاحية" بطولة الفنان محمد فراج، تفاصيل عديدة، حيث يذهب "صالح" محمد فراج رفقة أحد تجار قطع غيار السيارات والذي يراهن معه على المباريات إلى "سلطان" خالد سرحان صاحب أحد معارض السيارات والتي تعمل عنده "منى" ياسمين رئيس، وذلك لإقناعه بالمشاركة معهم في المراهنة على المباريات لتحقيق مكاسب كبيرة. 

مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة 9 

وتعلم بذلك "منى" أن شقيقها "شرقاوي" يعمل مع "صالح" في المراهنات، لتعنفه فور وصولها المنزل ويدور بينها وبينه نقاش حاد، حول أموال المراهنات وحرمانيتها. 

وضمن الأحداث، تخبر "منى" صاحب معرض السيارات "سلطان" بابتزاز خطيبها السابق "إبراهيم" لها بالصور التي على هاتفه لها، ليقوم سلطان من خلال صديق له باختطاف "سلطان" وضربه والإتيان به لمنى، والتي فور رؤيته تصدم مما جرى له.

ليطمئنها سلطان بأنهم قاموا بأخذ امضته على إيصال أمانة بمبلغ كبير حتى لا يكرر ذلك مرة أخرى أو يقوم بتسريب الصور في حال امتلاكه نسخة أخرى منها. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة 9 الفنان محمد فراج مسلسل منتهي الصلاحية منتهي الصلاحية ياسمين رئيس

مواد متعلقة

منتهي الصلاحية الحلقة 8، خلاف بين صالح ووالده بسبب أموال المراهنات

منتهي الصلاحية الحلقة 7، ريمونتادا صالح ضد الكابتن سمير تورطه في إيصالات أمانة

منتهى الصلاحية الحلقة 6، صالح يوافق على العمل مع "كابتن سمير" ومنى تتعرض للابتزاز

منتهي الصلاحية الحلقة 5، مفاجأة صادمة لصالح وشرقاوي بشأن أموال المراهنات

الأكثر قراءة

المتهم الرئيسي سلم نفسه، فريق بحث لضبط باقي المتهمين بتعذيب نجل إعلامي

عمرو أديب يوجه رسالة مؤثرة لـ زيزو بعد اقتراب انتقاله للأهلي

100 مليون بالموسم، الغندور يكشف مفاجآت عقد زيزو المحتمل في الأهلي

تحرير سفارة القاهرة في الخرطوم ورسالة من رجال الجيش السوداني للمصريين (فيديو)

والد زيزو يرفض طلب الزمالك ويرغب في انضمام نجله إلى الأهلي

العظمي بالقاهرة 22، الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد

إقالة مدير مستشفى شرق الإسكندرية بعد زيارة مفاجئة للمحافظ

خبير عسكري يكشف عن مصدر قوة مصر

منوعات

المزيد

قطر تشارك العالم الاحتفال بـ ساعة الأرض (صور)

قارئ شفاه يكشف حديثًا بين ويليام وكيت على عربة الزفاف

مفقود منذ الأمس، العثور على رجل متوفى داخل بئر بالأردن

إيفانكا ترامب تتفوق في فنون الدفاع عن النفس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 22-3-2025 في مصر (آخر تحديث)

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

استقرار أسعار الأرز اليوم السبت في الأسواق

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

بعد مهاجمته لجنود الاحتلال.. ما هو الوشق المصري؟ (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

10 أدعية لتيسير الأمور في اليوم 23 من رمضان 2025 (العشر الأواخر)

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت.. سعد بن عبادة، سيد الأنصار الذي تنازل عن الخلافة لمنع الفتنة

هل نزل القرآن الكريم كاملا ليلة القدر وكيف نزل وما طريقة نزوله؟

المزيد
الجريدة الرسمية