مبابي يواصل المعاناة مع منتخب فرنسا

استمرت معاناة كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا، خلال مواجهة كرواتيا، مساء أمس الأحد، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وفاز المنتخب الفرنسي بهدفين دون رد، ليعوض خسارته ذهابًا بنفس النتيجة، قبل أن ينتزع بطاقة التأهل بالفوز 5-4 بركلات الترجيح.

معاناة مبابي

وسجل هدفي الديوك، ميكايل أوليسيه وعثمان ديمبلي، بينما استمر صيام مبابي عن التهديف في آخر 7 مباريات بقميص المنتخب الفرنسي.



وسجل كيليان مبابي 48 هدفا في 86 مباراة بقميص منتخب بلاده.

وأحرز نجم ريال مدريد، آخر أهدافه من ركلة جزاء أمام بولندا في يونيو 2024 خلال منافسات الدور الأول من اليورو بألمانيا.

ويعد غياب نجم ريال مدريد عن التهديف مع فرنسا في 7 مباريات متتالية، هو أطول سلسلة صيام تهديفي مع منتخب بلاده منذ بداية مسيرته الدولية في مارس 2017.

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