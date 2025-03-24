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ثقافة وفنون

حسبة عمري الحلقة 9، روجينا تسرق محتويات شقة زوجها

حسبة عمري، فيتو
حسبة عمري، فيتو

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل “حسبة عمري”، الذي تقوم ببطولته الفنانة روجينا عددًا من الأحداث المثيرة، حيث فوجئ فاروق “عمرو عبد الجليل”، بسرقة محتويات شقته بشكل كامل، ووجدها فارغة من الأثاث وباقي متعلقاته الشخصية.

 

وعلم فاروق أن من قام بهذا الأمر هي زوجته هند “روجينا”، التي أرادت أن تنتقم منه بعد أن طردها من شقة الزوجية.

 

وتسببت تلك الواقعة في أزمة كبيرة بين هند وابنتها، التي أدانت فعلتها وأكدت لها أن ما فعلته هو نوع من الأنانية وظلم لوالدها “فاروق”

 

مسلسل حسبة عمري بطولة النجمة روجينا، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي ومحمد رضوان، علي الطيب، نادين فاروق وعمر رزيق، وإخراج مي ممدوح تأليف محمود عزت.

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