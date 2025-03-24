حسبة عمري الحلقة 9، روجينا تسرق محتويات شقة زوجها

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل “حسبة عمري”، الذي تقوم ببطولته الفنانة روجينا عددًا من الأحداث المثيرة، حيث فوجئ فاروق “عمرو عبد الجليل”، بسرقة محتويات شقته بشكل كامل، ووجدها فارغة من الأثاث وباقي متعلقاته الشخصية.

وعلم فاروق أن من قام بهذا الأمر هي زوجته هند “روجينا”، التي أرادت أن تنتقم منه بعد أن طردها من شقة الزوجية.

وتسببت تلك الواقعة في أزمة كبيرة بين هند وابنتها، التي أدانت فعلتها وأكدت لها أن ما فعلته هو نوع من الأنانية وظلم لوالدها “فاروق”

مسلسل حسبة عمري بطولة النجمة روجينا، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي ومحمد رضوان، علي الطيب، نادين فاروق وعمر رزيق، وإخراج مي ممدوح تأليف محمود عزت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.