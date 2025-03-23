الإثنين 24 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

قافلة سيارات اللحوم بـ 260 جنيها للكيلو غدا بأجا ونبروه والكردي

سيارات اللحوم، فيتو
سيارات اللحوم، فيتو

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، انطلاق قافلة سيارات بيع اللحوم المدعومة صباح غدا، بمراكز أجا ونبروه والكردي، لتوفيرها في أماكن إقامة المواطنين بسعر 260 جنيها للكيلو، تيسيرا عليهم في الحصول على احتياجاتهم من اللحوم المدعومة، خلال شهر رمضان الكريم.

وأوضح محافظ الدقهلية، أن هذه القوافل المدعومة تأتي في إطار خطة المحافظة لتيسير حصول المواطنين على مختلف السلع الغذائية، عن طريق إقامة معارض أهلا رمضان، ومنافذ بيع الخضروات والفاكهة، إلى جانب منافذ بيع اللحوم المتنقلة والثابتة، لتوفير مختلف السلع الغذائية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المواطنين.

من جهته قال المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، إنه بالتنسيق مع، المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مركز ومدينة أجا، والدكتور إبراهيم صابر شبكة رئيس مركز ومدينة نبروه، وأشرف عبد الواحد رئيس مدينة الكردي، فإن سيارات اللحوم تبدأ صباح غدا، البيع بسعر 260 جنيه للكيلو، من اللحوم الطازجة والكبد واللحوم الضاني، وأماكن تواجد السيارات، كفر عوض أمام الوحدة المحلية، وأمام مركز شباب طبنوها لخدمة القرية والطيبة لتداخل القريتين، وفي شارع داير الناحية عند المسجد الكبير بمدينة الكردي، ابتداء من الساعة 10 صباحا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أهلا رمضان الخضروات والفاكهة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق شهر رمضان الكريم عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مدير مديرية التموين محافظ الدقهلية منافذ بيع اللحوم معارض أهلا رمضان مركز ومدينة نبروه مدينة نبروه

مواد متعلقة

رئيس جامعة المنصورة الأهلية يشارك القيادات الجامعية والطلاب الإفطار الجماعي

أحمد فاروق يسجل هدف بتروجت الثاني في شباك الزمالك بالوقت القاتل

درجات الحرارة غدا الإثنين 24-3-2025 فى مصر

خالد البلشي: تحية للصحفيات المصريات المكافحات رفيقات الدرب

الأكثر قراءة

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر بعد الخسارة أمام بتروجت

صاحب فتوى جواز سرقة الكهرباء والمياه، وفاة الدكتور إمام رمضان أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر

رئيس الوزراء يصدر قرار إجازة عيد الفطر المبارك

بسبب تحقيقات تحويل قطر أموالا لمكتب نتنياهو، مشاجرة بين رئيس الشاباك وبن غفير

أمن الجيزة يؤمن زيارة الفنان أحمد العوضي لأهالي إمبابة

بعد صدور تقرير أسعد وأتعس بلدان العالم، ماهى الدولة العربية التعيسة

وزير الرياضة يكشف حقيقة تواصله مع زيزو لتجديد عقده مع الزمالك

الزمالك يواصل السقوط في كأس عاصمة مصر بالخسارة من بتروجت 2-1 (صور)

منوعات

المزيد

علماء يحذرون: ذوبان جبل إيفرست يحرم ملايين البشر من المياه

اكتشاف أول إصابة بمرض "الفشار" في روسيا

رنجة وفسيخ، حكاية أغرب مائدة إفطار في الدرب الأحمر (فيديو وصور)

فيضان يدمر جسرًا يعود للعصر الروماني في إسبانيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في الأسواق اليوم الأحد

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم الأحد في الأسواق

عيار 21 بـ311 درهم، أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

أرقام محمد صلاح مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

دعاء الرزق والبركة في اليوم 24 من رمضان 2052

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت.. أبو أيوب الأنصاري استضاف رسول الله في بيته

تفسير حلم توزيع اللحم في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض وزوال الهموم

المزيد
الجريدة الرسمية