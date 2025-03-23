قافلة سيارات اللحوم بـ 260 جنيها للكيلو غدا بأجا ونبروه والكردي

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، انطلاق قافلة سيارات بيع اللحوم المدعومة صباح غدا، بمراكز أجا ونبروه والكردي، لتوفيرها في أماكن إقامة المواطنين بسعر 260 جنيها للكيلو، تيسيرا عليهم في الحصول على احتياجاتهم من اللحوم المدعومة، خلال شهر رمضان الكريم.

وأوضح محافظ الدقهلية، أن هذه القوافل المدعومة تأتي في إطار خطة المحافظة لتيسير حصول المواطنين على مختلف السلع الغذائية، عن طريق إقامة معارض أهلا رمضان، ومنافذ بيع الخضروات والفاكهة، إلى جانب منافذ بيع اللحوم المتنقلة والثابتة، لتوفير مختلف السلع الغذائية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المواطنين.

من جهته قال المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، إنه بالتنسيق مع، المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مركز ومدينة أجا، والدكتور إبراهيم صابر شبكة رئيس مركز ومدينة نبروه، وأشرف عبد الواحد رئيس مدينة الكردي، فإن سيارات اللحوم تبدأ صباح غدا، البيع بسعر 260 جنيه للكيلو، من اللحوم الطازجة والكبد واللحوم الضاني، وأماكن تواجد السيارات، كفر عوض أمام الوحدة المحلية، وأمام مركز شباب طبنوها لخدمة القرية والطيبة لتداخل القريتين، وفي شارع داير الناحية عند المسجد الكبير بمدينة الكردي، ابتداء من الساعة 10 صباحا.

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