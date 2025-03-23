الاتحاد السكندري يخسر أمام حرس الحدود بهدف في كأس عاصمة مصر

كأس عاصمة مصر، خسر فريق الاتحاد السكندري أمام حرس الحدود، بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

هدف الفوز لحرس الحدود سجلة اللاعب عبد الرحمن جودة في الدقيقة 84 من عمر اللقاء

جاء الشوط الأول متوسط المستوى من جانب الفريقين، واقتسم الفريقان خلاله السيطرة على والاستحواذ على الكرة، وأتيحت خلال بعض الفرص أمام كلا الفريقين، ولكن لم يحسنا استغلالها، مع أفضلية نسبية في المحاولات الهجومية لصالح الاتحاد السكندري.

شهدت الشوط الثاني إنتفاضة هجومية من جانب حرس الحدود ومحاولات هجومية عديدة على مرمى الاتحاد السكندري، أسفرت عن نجاحه في خطف هدف الفوز على شقيقه الأكبر بهدف نظيف

تشكيل الاتحاد السكندري أمام الحدود

أعلن مجدي عبد العاطي، المدير الفني للاتحاد، تشكيل زعيم الثغر لمباراة حرس الحدود، مساء اليوم الأحد، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويحتل حرس الحدود المركز الثاني للمجموعة الرابعة خلف بيراميدز المتصدر برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل الاتحاد السكندري الترتيب بدون نقاط.

وجاء تشكيل الاتحاد على النحو التالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: عبد الله بكري – مصطفى إبراهيم – محمد المغربي – مروان داود

الوسط: مورو ساليفو – كريم الديب – إسلام مرزوق

الهجوم: شكري نجيب – فادي فريد – عمرو جمعة

فريق حرس الحدود، فيتو

تشكيل حرس الحدود أمام الاتحاد السكندري

وجاء تشكيل حرس الحدود على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

الدفاع: محمد الدغيمي – إبراهيم عبد الحكيم – عبد الرحمن جودة – فوزي الحناوي

الوسط: عمر فتحي - مؤمن عوض – إيزي إيميكا

الهجوم: محمد فاروق – عمرو جمال - محمود ممدوح

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