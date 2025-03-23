تاريخ مواجهات الزمالك وبتروجت قبل مباراة الليلة في كأس عاصمة مصر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة بتروجت، المقرر لها اليوم الأحد في استاد الكلية الحربية، في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وفي السطور التالية نعرض تاريخ مواجهات الزمالك وبتروجت قبل موقعة الليلة.

تاريخ مواجهات الزمالك وبتروجت

تواجه الزمالك وبتروجت في 27 مباراة قبل موقعة اليوم، حقق الأبيض 15 فوزًا و7 تعادلات، وخسر 5 مرات، وسجل لاعبوه 44 هدفًا وتلقت شباكه 25.

فيما انتهت آخر مباراة جمعت الزمالك مع بتروجت بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق وكانت في الدور الأول من الدوري الممتاز للموسم الجاري.

موعد مباراة الزمالك وبتروجت في كأس عاصمة مصر

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره بتروجت، في الجولة الثالثة من بطولة كأس الرابطة اليوم الأحد في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجت

تنقل مباراة الزمالك وبتروجت عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس عاصمة مصر.

مجموعة الزمالك في كأس الرابطة

- الزمالك

- سموحة

- مودرن سبورت

- بتروجيت

- الجونة

الزمالك يتعادل مع الجونة في الظهور الأول بكأس عاصمة مصر

وخطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعادلا في الثواني الأخيرة أمام نظيره الجونة بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

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