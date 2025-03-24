الإثنين 24 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تعرف على موعد تشغيل القطارات الإضافية لعيد الفطر

قطار، فيتو
قطار، فيتو
ads

القطارات الإضافية،  قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل عدد من القطارات الإضافية علاوة على القطارات الحالية خلال الفترة من 25 /3 /2025 وحتى 11 /4 /2025 وذلك تيسيرًا على جمهور الركاب وراحتهم.

ووجه المهندس محمد عامر - رئيس الهيئة برفع درجة الإستعداد لإستقبال عيد الفطر المبارك واتخاذ كافة السبل والآليات التي تكفل توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين بالوجهين القبلي والبحري وتواجد قيادات الهيئة لمتابعة التشغيل والإشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط وزيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر،  بالإضافة إلى تشديد الرقابة عليها وداخل صالات الحجز والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء لإستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب خلال عطلة العيد مع الاستغلال الأمثل لطاقات النقل المتاحة وصرف التذاكر بالرقم القومى بحد أقصى 4 تذاكر.

كما وجه باستمرار تكثيف أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج أى قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية الجيدة للقطارات بالإضافة إلى التأكيد على نظافة جميع القطارات ودورات المياه وتطهيرها قبل خروجها إلى السفرية على الخطوط وبيانها كالآتي:

- تشغيل قطار 2040 ( تالجو ) القاهرة / أسوان يوميًا خلال الفترة من 25 / 3 / 2025 وحتى 10 / 4 / 2025 حيث يقوم من القاهرة الساعة 20:15 ويصل أسوان الساعة 08:10. 

- تشغيل قطار 2041 ( تالجو ) أسوان / القاهرة يوميًا خلال الفترة من 26 / 3 / 2025 وحتى 11 / 4 / 2025 حيث يقوم من أسوان الساعة 16:50 ويصل القاهرة الساعة 04:50.

- تشغيل قطار 1942 ( أسبانى مطور )  القاهرة / أسوان  يوميًا   خلال الفترة من 25 / 3 / 2025 وحتى 10 / 4 / 2025 حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 22:50  ويصل أسوان الساعة 11:50  .

- تشغيل قطار 1943 ( أسبانى مطور )  أسوان / القاهرة يوميًا خلال الفترة من 26 / 3 / 2025 وحتى 11 / 4 / 2025 حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 18:00 ويصل القاهرة الساعة 06:50. 

- تشغيل قطار 1938 ( ثالثة مكيفة )  القاهرة / أسوان يوميًا  خلال الفترة من 25 / 3 / 2025 وحتى 10 / 4 / 2025 حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 21:50 ويصل أسوان الساعة 10:05  .

- تشغيل قطار 1939 ( ثالثة مكيفة )  أسوان / القاهرة يوميًا خلال الفترة من 26 / 3 / 2025 وحتى 11 / 4 / 2025 حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 22:30 ويصل القاهرة الساعة 11:15  .

- تشغيل قطار 1940 ( ثالثة مكيفة )  القاهرة / أسوان  يوميًا  خلال الفترة من ليلة 25/26 مارس 2025 وحتى ليلة 10 / 11 إبريل 2025 حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 00:35  ويصل أسوان الساعة 12:30.

- تشغيل قطار 1941 ( ثالثة مكيفة ) أسوان / القاهرة يوميًا خلال الفترة من 26 / 3 / 2025 وحتى 11 / 4 / 2025 حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 21:30 ويصل القاهرة الساعة 10:25.

- تشغيل قطار 1936 ( VIP )  الإسكندرية / أسوان  يوم 27 / 3 / 2025 فقط  حيث يقوم  من محطة الاسكندرية الساعة 15:20   ويصل أسوان الساعة 06:20 طبقا للجدول المرفق، على أن يتم تشغيل فوارغ القطار يوم 27 / 3 / 2025 فقط   بين القاهرة / الإسكندرية حيث يقوم من القاهرة الساعة 00:10 ويصل الإسكندرية الساعة 02:35  .

- تشغيل قطار 1937 ( VIP )  أسوان / الإسكندرية يوم 3 / 4 / 2025 فقط حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 09:00 ويصل الاسكندرية الساعة 00:50 طبقا للجدول المرفق، على أن يتم تشغيل فوارغ القطار يوم 3 / 4 / 2025 فقط   بين الإسكندرية / القاهرة حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 11:50 ويصل القاهرة الساعة 14:25  .

 


وتقدمت الهيئة بالتهنئة القلبية للشعب المصرى وجميع العاملين بالهيئة بمناسبة عيد الفطر المبارك. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة القومية لسكك حديد الهيئة القومية لسكك حديد مصر القطارات الاضافي القومية لسكك حديد مصر الهيئة القومية

الأكثر قراءة

أول قرار من بيسيرو بعد خسارة الزمالك من بتروجيت

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر بعد الخسارة أمام بتروجت

قبل الترشح لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا، ترامب يوجه نصيحة لهاريس

بسبب تحقيقات تحويل قطر أموالا لمكتب نتنياهو، مشاجرة بين رئيس الشاباك وبن غفير

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 24 مارس 2025

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 24 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

درجات الحرارة غدا الإثنين 24-3-2025 فى مصر

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 24 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

منوعات

المزيد

مجهول يتسبب في احتراق 22 سيارة بـ فلاديفوستوك الروسية (فيديوهات)

تمهيدا لضمها، زوجة نائب الرئيس الأمريكي تزور جرينلاند

بعد صدور تقرير أسعد وأتعس بلدان العالم، ماهى الدولة العربية التعيسة

علماء يحذرون: ذوبان جبل إيفرست يحرم ملايين البشر من المياه

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في الأسواق اليوم الأحد

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم الأحد في الأسواق

عيار 21 بـ311 درهم، أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

مسلسل حسبة عمري والمشاكل الزوجية (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 24 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 24 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 24 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية