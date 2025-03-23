وكيل أوقاف الإسكندرية يشارك في ورشة عمل توعوية بمقر إدارة شركة الصرف الصحي بالشاطبي

شارك الدكتور نجاح عبد الرحمن راجح وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم الأحد، في ورشة عمل توعوية بمقر إدارة شركة الصرف الصحي بالشاطبي بدعوة كريمة من اللواء محمود نافع رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

وذلك بحضور الشيخ وسام على كاسب - مدير المتابعة وعدد من رجال الأعمال والمجتمع المدني،ياتى ذلك بتوجيهات كريمة من الدكتور الوزير أسامة السيد الأزهري - وزير الأوقاف.



وفي كلمته أكد وكيل الوزارة أن الدولة المصرية أولت اهتماما بالغا بتحسين البنية التحتية، وهذا أمر مشاهد ومحسوس في شتى المجالات، والإسكندرية اليوم أفضل مما كانت عليه قبل ذلك بكثير.

حيث شهد المواطن السكندري تطورًا ملموسًا في شبكة الصرف الصحي، فلقد كان فصل الشتاء من قبل وخاصة أثناء هطول الأمطار يسبب أزمة حقيقية في المحافظة، موجهًا الشكر للقيادة السياسية على الجهد المبذول، متمنيًا التوفيق والسداد للجميع والله الموفق.

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